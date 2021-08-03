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Подготовка к установке памятника началась в Нижнем парке Липецка

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В Нижнем парке Липецка стартовала подготовка к установке памятника «Курортница». Об этом 3 августа сообщает GOROD48.

Как рассказала изданию организатор установки памятника Евдокия Бычкова, памятник и здание бювета создадут единый ансамбль. Проект был подготовлен так, чтобы они имели гармоничную стилистику и оформление.

«Этим дуэтом мы хотим напомнить липчанам и гостям города о том, что Липецк является курортом с 1805 года. Наш проект, если можно так считать, восстановит историческую справедливость», — заявила Бычкова.

Сейчас рабочие разбирают плитку на месте демонтированного источника минеральной воды. Открытие запланировано на конец октября.

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