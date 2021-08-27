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СМИ сообщили о задержании в Москве певицы Анжелики Агурбаш

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Певицу Анжелику Агурбаш, объявленную в розыск властями Белоруссии, доставили в московский отдел полиции. Об этом 27 августа сообщает Telegram-канал «112».

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По его данным, артистку допрашивают правоохранители.

В то же время помощница белорусской исполнительницы информацию о задержании опровергла.

«Я как представитель Анжелики Агурбаш могу сказать, что мы сейчас на мероприятии. Никто ее не задерживал, и никто ее не допрашивает. У нас светское мероприятие сейчас проходит, Анжелика находится рядом со мной, в доступности пяти шагов», — цитирует ее ТАСС.

В июле Генеральная прокуратура Белоруссии призвала Россию выдать Агурбаш. В мае в отношении исполнительницы были возбуждены уголовные дела о разжигании социальной вражды и розни и о публичном оскорблении президента. Речь идет о публикациях Агурбаш в соцсетях в период с августа 2020 года. По предварительным данным, в республике ей грозит наказание в виде более 10 лет заключения.

В Белоруссии после прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов, на которых в шестой раз одержал победу Александр Лукашенко, набравший, по информации ЦИК, 80,1% голосов, начались массовые протестные акции оппозиции. Митинги переросли в стычки с правоохранителями и беспорядки. Агурбаш неоднократно участвовала в акциях солидарности у белорусского посольства в Москве.

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