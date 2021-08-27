ГБУ «Ритуал» рассказал о мошеннических схемах «теневых» ритуальных агентов

На российском рынке ритуальных услуг работает более 500 «теневых» агентов и сомнительных организаций. Об этом рассказали «Известиям» в ГБУ «Ритуал».

В учреждение на постоянной основе поступают жалобы от граждан, которые становятся жертвами правонарушений. Злоумышленники покупают информацию об умерших, навязывают родственникам усопших дорогостоящие ритуальные услуги, оказывают на них психологическое давление, чтобы вынудить их подписывать договор. В ритуальной службе указали, что встречаются случаи, когда «теневые агенты» устраивают драки и забирают паспорта у своих жертв.

При этом, по оценкам экспертов, в среднем информатор получает доход в 25–30 тыс. рублей от теневых ритуальных агентов. В то же время годовой оборот в этом сегменте составляет около 2,5 млрд рублей, а общий теневой доход превышает 15 млрд рублей, привели данные в ГБУ.

В свою очередь, «Ритуал» в пределах своей компетенции ведет борьбу, преимущественно информационную, с теневым рынком и недобросовестными компаниями, которые стремятся нажиться на горе людей, при этом не предоставляя услуг надлежащего качества.

Как указали в организации, еще пять лет назад подобные схемы использовались 95% рынка, но после того как доля ГБУ «Ритуал» достигла 30%, присутствие таких форматов, соответственно, сократилась пропорционально изменениям.

«В позиционировании ГБУ «Ритуал» на рынке агентских услуг социальная составляющая превалирует над экономической — мы стремимся обезопасить людей от злоупотреблений со стороны теневых агентов, предлагая, в свою очередь, цивилизованный и надежный формат», — рассказал директор учреждения Артем Екимов.

В организации также предупредили россиян о попытках теневых компаний придать себе визуальный официальный статус, например в названии. В том числе агенты представляются сотрудниками ГБУ «Ритуал».

Один из таких случаев недавно произошел в Москве, отметили в компании. При организации захоронения профессора МГУ теневые агенты, выдающие себя за официальную ритуальную службу, использовали распространенную схему с кремациями в других регионах. В результате тело было вывезено в другой регион, а впоследствии прах профессора был утерян.

ГБУ «Ритуал» остается единственным официальным участником рынка, который не задействован в покупке сведений об умерших и других мошеннических махинациях, подчеркнули там. Более того, на каждое обращение пострадавших от действий теневых агентов сотрудники учреждения стараются оказать всестороннюю помощь.