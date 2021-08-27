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ЦБ разъяснил условия для открытия несовершеннолетним счетов в банках

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Несовершеннолетние старше 14 лет могут открывать счета в банках, но для этого необходимо письменное согласие родителей или опекунов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Банка России, опубликованном в пятницу, 27 августа.

Вопрос баланса: ЦБ может ввести «родительский контроль» за счетами подростков
По мнению регулятора, банки не вправе отказывать представителям несовершеннолетних в информации по их операциям

«Банкам следует учитывать, что ребенок в возрасте от 14 до 18 лет может открывать счета только при наличии письменного согласия своих родителей, усыновителей или попечителя», — уточнили в пресс-службе.

Как отмечает регулятор, у законных представителей ребенка есть право получать сведения как о его счетах, так и о вкладах, а также об операциях, которые по ним совершаются.

В ЦБ подчеркивают, что по общему правилу несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей, но имеют право открывать вклад самостоятельно.

Заключение договора банковского счета Гражданский кодекс не называет в числе сделок, которые несовершеннолетние могут совершать без согласия родителей, усыновителей и попечителя, добавили в Центробанке.

В мае текущего года «Известия» писали, что Банк России проконсультируется с Минпросвещения для того, чтобы ввести функцию «родительского контроля» за счетами подростков от 14 до 18 лет.

С таким предложением в Центробанк обратился «Народный фронт». Общественники в письме в ЦБ указали на то, что кредитные организации, свободно трактуя нормы Гражданского кодекса (ГК), открывают несовершеннолетним от 14 до 18 лет банковские счета без согласия законных представителей. При этом банки отказывают взрослым в информации по операциям подростков, ссылаясь на банковскую тайну.

В пресс-службе Центробанка тогда сообщили, что после получения позиции министерств проведут дополнительный анализ и оценку целесообразности издания соответствующих рекомендаций кредитным организациям для формирования надлежащей практики обслуживания несовершеннолетних. Также регулятор указывал, что законные представители несовершеннолетних имеют право на получение таких данных.

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