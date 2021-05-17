Вопрос баланса: ЦБ может ввести «родительский контроль» за счетами подростков

После консультации с Минпросвещения ЦБ намерен оценить целесообразность издания рекомендаций для банков по надлежащей практике обслуживания несовершеннолетних. Об этом «Известиям» сообщила пресс-служба регулятора. С предложением ввести «родительский контроль» за финансами подростков в Центробанк обратился «Народный фронт». Общественники в письме в ЦБ ссылались на то, что кредитные организации, свободно трактуя нормы Гражданского кодекса (ГК), открывают несовершеннолетним от 14 до 18 лет банковские счета без согласия законных представителей. При этом отказывают взрослым в информации по операциям подростков, ссылаясь на банковскую тайну, а недовольных отправляют в суд. Это чревато тем, что родители узнают о том, что их дети стали жертвами мошенников, слишком поздно, а иногда подростки и вовсе втягиваются в преступные схемы. В ответном письме за подписью первого зампреда ЦБ Сергея Швецова отмечено, что законные представители несовершеннолетних имеют право на получение таких данных.

Все не под контролем

С предложением ввести «родительский контроль» за финансами подростков от 14 до 18 лет в ЦБ обратился ОНФ. Как указано в письме «фронтовиков», в проект ОНФ «За права заемщиков» начали поступать обращения родителей о том, что они не могут получить доступ к выпискам по картам своих несовершеннолетних детей. «Ссылаясь на банковскую тайну, банки отказывают законным представителям подростков в предоставлении такой информации», подчеркнуто в документе.

Нормы ГК предписывают, что несовершеннолетние граждане от 14 до 18 лет совершают сделки (за редким исключением, например, договор вклада) с письменного согласия своих законных представителей (родителей, усыновителей, попечителей и т.п), указано в письме ОНФ. Причем заключение договора банковского счета как раз входит в перечень операций, которые подросток не может заключать самостоятельно.

«В то же время кредитные организации широко используют практику открытия счетов несовершеннолетним, апеллируя к статье 834 ГК РФ, в которой указано, что к отношениям банка и вкладчика по счету, на который внесен вклад, применяются правила о договоре банковского счета. Таким образом, они приравнивают банковский вклад и счет», сказано в документе.

Подобный подход позволяет банкам открывать карты несовершеннолетним без письменного согласия их законных представителей, уверены в ОНФ. «В результате кредитные организации со ссылкой на банковскую тайну отказывают ответственным родителям в получении сведений об открытых подростком счетах, полученных картах, совершаемых операциях, а как результат — возможности предупредить необдуманные поступки или даже нарушения закона как со стороны ребенка, так и в отношении него», отмечено в письме.

Всех недовольных банки направляют в суд, уточнили в ОНФ. Как пояснила «Известиям» руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, по российским законам граждане до 18 лет — частично дееспособные, поэтому их интересы в полиции, суде и так далее должны защищать их родители или другие законные представители.

— Вместе с тем в вопросах банковского обслуживания у законных представителей фактически нет возможности исполнять эти обязанности и решать вопросы в досудебном порядке. И этот парадокс, на наш взгляд, в перспективе породит большую проблему, которую необходимо решать уже сейчас, пока количество карт на руках у подростков не так велико, — подчеркнула она.

Вплоть до соучастия

Как следует из обзора ФинЦЕРТа ЦБ по кибератакам, количество мошеннических операций против молодых людей стремительно растет. Сейчас доля жертв злоумышленников моложе 20 лет достигла уже 4%.

Конечно, важно прививать культуру обращения с финансами с юности, оговорились в ОНФ, но процесс этот должен происходить под контролем родителей, чтобы защитить подростка от собственного пубертатного бунта и неумения осознавать последствия своего поведения, в том числе финансового. Например, несовершеннолетние, которые становятся жертвами мошенников, не спешат сообщать об этом взрослым, поэтому последние вмешиваются в процесс на стадии, когда может быть уже поздно.

Но это не самое страшное, отметила Евгения Лазарева. По ее словам, в ОНФ, например, обратилась мама подростка шестнадцати лет, которая случайно узнала, что ее ребенок делает ставки на спорт. При этом банк отказал ей в получении выписок, ограничении трансакций и запрете переводов.

— Еще одна кредитная организация не уведомила мать ребенка, когда у него с карты похитили приличную сумму, которая откладывалась на покупку ноутбука. А после заявления об этом не очень стремился помогать в расследовании произошедшего, — продолжила Евгения Лазарева.

Также она рассказала о случае, когда подростку поступали на карту крупные суммы из неизвестных источников. Родители обеспокоились, что их ребенка используют мошенники в качестве дропа (подставное лицо, на счет которого поступают похищенные средства с целью их дальнейшего обналичивания).

— Они хотели ввести ограничение или установить запрет на поступление средств из неодобренных источников, но получили отказ банка. И в каждом из этих случаев о проблемах с картами и возможных проблемах с законом родители узнавали совершенно случайно и очень несвоевременно, — подытожила защитница прав потребителей финуслуг.

Молодые люди стали более активны и чаще попадают под действие мошенников, отмечал в беседе с «Известиями» куратор ФинЦЕРТа ЦБ Артем Сычев. Он сообщил, что проблема с подростками заключается еще и в том, что они не умеют и не привыкли жаловаться и скорее расскажут о проблеме в соцсетах, чем родителям.

— Это очень плохая история, поскольку результатов от этих жалоб практически никаких, наоборот, это провоцирует у маргинальной части населения ощущение, что вот он — легкий заработок, иди и занимайся. Это ни правоохране не дает правильной картины, ни нам, — объяснил он.

Без права на отказ

Вопросы, затронутые в обращении ОНФ, заслуживают внимания, сказали «Известиям» в пресс-службе регулятора. В ответном письме ЦБ за подписью первого зампреда Сергея Швецова отмечено, что регулятор не наделен полномочиями по официальному разъяснению гражданского законодательства, но позиция по этому вопросу содержится. Договор банковского счета не включен в число сделок, которые несовершеннолетние от 14 до 18 лет вправе совершать самостоятельно, указано в документе.

«По нашему мнению, положения пункта 3 статьи 834 ГК РФ о том, что к отношениям банка и вкладчика по счету, на который внесен вклад, применяются правила о договоре банковского счета (глава 45), не предполагают распространения правил о договоре банковского вклада (глава 44) на отношения, связанные с заключением договора банковского счета», сказано в письме первого зампреда ЦБ.

Также со ссылками на некоторые статьи и пункты ГК регулятор заключил, что сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены как самим клиентам, так и их представителям. Кроме того, Центробанк запросил позицию Минпросвещения по вопросам определения объема дееспособности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и пределов правомочий их законных представителей, указано в письме.

— После получения позиции министерства Банк России проведет дополнительный анализ и оценит целесообразность издания соответствующих рекомендаций кредитным организациям для формирования надлежащей практики обслуживания таких несовершеннолетних граждан, — сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора.

В пресс-службе Минпросвещения подтвердили получение письма от Центробанка и сказали, что оно будет рассмотрено. Там отметили, что вопросы реализации законодательства в сфере банковских инструментов не относятся напрямую к сфере деятельности ведомства.

Опрошенные «Известиями» юристы согласны, что банки обязаны предоставлять родителям информацию о трансакциях несовершеннолетних детей.

— Подростки являются лишь частично дееспособными, а на законных представителей банковская тайна распространяться не может, — уточнил советник международной юрфирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов.

А управляющий RTM Group Евгений Царев подчеркнул, что в соответствии с действующим законодательством родители не просто могут контролировать действия своих детей, но и обязаны это делать, поскольку несут за них ответственность.

— Поэтому непонятно, почему банки ограничивают родителей в правах. На мой взгляд, действующее законодательство достаточно четко в этом вопросе, — сказал он.

Эксперт добавил: в перечисленных случаях банки по закону не правы, но наказание за это не предусмотрено. Рекомендации ЦБ могли бы содействовать более ответственному поведению кредитных организаций.