ПСБ назвал инструменты по привлечению инвестиций в машиностроение

Председатель ПСБ Петр Фрадков рассказал об инвестиционных инструментах для развития промышленности, а также сообщил о готовности банка стать стратегическим партнером промышленных предприятий в разработке новых механизмов финансирования и их внедрении в российском машиностроении.

Об этом он заявил 27 августа на заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению «Промышленность» под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Пресс-релиз по итогам заседания есть в распоряжении «Известий»

На заседании Фрадков рассказал, что ПСБ уже активно кредитует промышленность и финансирует крупные инвестиционные проекты.

«Мы предлагаем вводить адресные стимулы для инвесторов в облигации предприятий, реализующих важные для страны крупные проекты, проекты в приоритетных отраслях промышленности. В сфере создания дополнительных механизмов привлечения инвестиций мы прорабатываем возможности выпуска российскими промышленными компаниями долгосрочных облигаций, в том числе бессрочных. ПСБ готов организовать выпуск таких ценных бумаг», — отметил топ-менеджер.

Он также добавил, что по результатам опроса, проведенного банком вместе с Союзом машиностроителей, промышленные предприятия считают наиболее эффективными инструменты господдержки инвесторов и кредитных организаций. В числе наиболее действенных стимулов ими были названы субсидирование ставки для предприятий, выпускающих востребованную высокотехнологичную продукцию, налоговые льготы для инвесторов, вкладывающих в перспективные высокотехнологичные отрасли.

«Диверсификация оборонных предприятий остаётся одним из сложнейших вопросов промышленной политики страны. С учетом особенностей выполнения государственного оборонного заказа предприятиям сложно привлекать дополнительные инвестиции для выпуска гражданской продукции. Представленные предложения ПСБ по использованию бессрочных облигаций и средств ФНБ (Фонд национального благосостояния) для финансирования проектов — серьезное подспорье для выполнения поставленных задач», — сказал Дюмин.