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В самой засушливой пустыне на Земле выпал снег

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Снег выпал в чилийской пустыне Атакама, которую считают самым засушливым местом на Земле. Соответствующее видео опубликовало 27 августа агентство Associated Press на своем YouTube-канале.

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На кадрах видно, что снег лежит на всей территории пустыни. Также осадки выпали в местном шахтерском городе Эль-Сальвадор. Его жители начали играть в снежки и лепить снеговиков.

Некоторые пользователи высказали свое мнение на счет происходящего в комментариях под видео. Некоторые назвали это «плохим признаком» того, что во всем мире происходит изменение климата. Другие участники обсуждения считают, что выпавший в пустыне снег является «пугающим знаком» для всего человечества.

В конце июля в центральную часть Южно-Африканской Республики (ЮАР) пришли морозы. В 19 районах страны были побиты исторические рекорды минимальной температуры. В городе Кимберли и прилегающих районах мороз достиг минус 9,9 градуса. Синоптики сообщили, что таких низких температур там не было за весь период метеорологических наблюдений.

Кроме того, в Йоханнесбурге температура воздуха упала до минус 7 градусов. Предыдущий рекорд холодов — минус 6,3 градуса был зафиксирован в городе 19 июля 1995 года.

Синоптики рассказали, что впервые за многие годы в различных частях ЮАР выпал снег, из-за обледенения перекрыты многочисленные автомобильные дороги.

Замдиректора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов объяснял значительное понижение температуры в ЮАР аномалиями погоды.

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