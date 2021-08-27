Искажающих историю России экскурсоводов начнут штрафовать

В России начнут штрафовать нелегальных гидов. Причина таких мер в том, что неаттестованные экскурсоводы часто искажают историю страны. Закон уже поддержали в кабмине, наказание за подобную деятельность введут в РФ в 2022 году, сообщает телеканал «Известия». За это время все гиды смогут выйти из тени и пройти аттестацию. Сдавать экзамен нужно по выбранному для экскурсий маршруту. Штраф за нелегальную работу для частных гидов будет до 5 тыс. руб. Должностным лицам придется заплатить от 5 до 10 тыс. руб., представители компаний отдадут в казну от 15 до 30 тыс. руб.

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