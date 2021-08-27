«Победа» скорректировала около 50 рейсов из-за коронавируса у пилотов

Российский лоукостер «Победа» скорректировал с 26 по 31 августа около 50 рейсов из-за выявленного коронавируса или контакта с заболевшими COVID-19 у десяти пилотов. Об этом «Известиям» сообщила представитель перевозчика Елена Селиванова в пятницу, 27 августа.

«Более десяти наших командиров не могут сейчас выполнять полеты: у них или был контакт с заболевшими COVID-19 или получен положительный ПЦР-тест», — сказала она.

По словам Селивановой, сейчас самый высокий пик для авиации, отдыхающие возвращаются домой к началу учебного года, поэтому все экипажи и самолеты максимально задействованы в программе полетов, и заменить десять командиров воздушных судов просто некем.

«Мы ни за какие деньги не будем рисковать здоровьем наших клиентов и экипажей, поэтому мы оперативно скорректировали полетную программу», — пояснили в компании.

Там добавили, что были скорректированы рейсы по разным направлениям, в том числе — Анталия, Уфа, Владикавказ.

Часть рейсов, начиная с 28 августа, может быть совершена «Аэрофлотом» — по два–три полета в день, указала Селиванова. Это касается только рейсов, выполняющихся из аэропорта Шереметьево, где базируется «Аэрофлот», пояснил источник «Известий» в компании.

«Победа» организует для клиентов альтернативные перелеты, пообещали в авиакомпании. Источник «Известий» сообщил, что пассажиров скорректированных рейсов лоукостера из Внуково отправят на рейсах других авиаперевозчиков, летающих из этого аэропорта —например, Azur Air и «Ай Флай».

«Клиентам мы предлагаем рейсы «Победы» в соседние даты, либо билеты на рейсы других авиакомпаний, либо оформляем полный возврат денег за билеты», — пояснила Селиванова.

27 августа «Победа» отменила два рейса из Шереметьево в Уфу и Владикавказ.

«Сегодня действительно два запланированных рейса в Уфу и Владикавказ были отменены. Клиентам этих двух рейсов мы уже оформили возврат денег и в качестве компенсации подарили скидку 90% на следующий перелет. Мы очень огорчены, что подвели их, и стараемся компенсировать неудобства и нарушенные планы», — сказала представитель «Победы».

Пассажиры «России» в конце июля – начале августа столкнулись с задержками рейсов, в том числе длительными, которые сменились рядом отмен. По подсчетам «Известий», тогда задержали около 50 рейсов из-за нехватки бортпроводников, которые ушли на больничный. По словам источника «Известий» в авиакомпании, 2 августа пилоты приходили на некоторые рейсы, а стюардов и стюардесс не было.

10 августа глава «России» Сергей Александровский приказал премировать бортпроводников, доступных для планирования на рейсы с 5 августа по 10 сентября, на 35 тыс. рублей.