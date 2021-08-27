В Москве избили актера Дмитрия Ломакина

В Москве неизвестные напали на актера Дмитрия Ломакина. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает РЕН ТВ.

По словам артиста, инцидент произошел 20 августа в Троилинском переулке. Двое мужчин напали и избили его.

В правоохранительные органы актер обратился 26 августа. По факту случившегося проводится проверка.

Дмитрий Ломакин известен ролями в фильмах «Отчаянные», «Последствия» и «Патриот-2», а также по сериалу «Шерлок в России».

Ранее, 5 августа, артиста Театра на Таганке Ивана Рыжикова избили в Москве. Актера госпитализировали с сотрясением головного мозга, переломами глазницы и челюсти. Отмечалось, что Рыжиков пострадал в результате конфликта с неизвестными, которые скрылись с места происшествия.