Актера Театра на Таганке Рыжикова избили в Москве

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту избиения артиста Театра на Таганке Ивана Рыжикова в Москве.Об этом в четверг, 5 августа, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел накануне поздно вечером. Актера госпитализировали с сотрясением головного мозга, переломами глазницы и челюсти.

Рыжиков заявил, что не хочет говорить о случившемся. «Не хочу сейчас комментировать ничего», — сказал он.

Источник телеканала «Звезда» в пресс-службе ГУ МВД России сообщил, что Рыжиков получил указанные травмы в результате конфликта с неизвестными, которые после нанесения телесных повреждений скрылись с места происшествия.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Актер известен по ролям в сериалах «Балабол», «Москва. Три вокзала», «Морозова -2», «Московские тайны», «Тайны госпожи Кирсановой», «Склифосовский» и других, сообщает телеканал «360».

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