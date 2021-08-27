В Великобритании угнали автомобиль Тома Круза

Голливудского актера Тома Круза обокрали во время съемок фильма «Миссия невыполнима 7» в Бирмингеме. Об этом сообщает в пятницу, 27 августа, газета Sun со ссылкой на источник.

По его словам, что неизвестные угнали с парковки отеля в Бирмингеме автомобиль телохранителя актера стоимостью £100 тыс., в котором также находились вещи Круза. Машина была припаркована в двух минутах ходьбы от управления полиции графства Уэст-Мидландс.

Сотрудники службы безопасности актера сообщили, что машина была снабжена «электронной системой отслеживания», позднее ее удалось найти. Однако все ценное, что находилось в автомобиле пропало.

По данным издания, Круз пришел в ярость, когда узнал о краже.

10 августа аукционный дом Bring a Trailer выставил на торги Porsche 911 Carrera Targa, ранее принадлежавший актеру Тому Крузу. Автомобиль 1986 года выпуска находится в Иллинойсе (США). Актер владел машиной год, после чего ее продал. Пробег Porsche составляет всего 14 162 км.