Прямой эфир
Политика
В Госдуме указали на ложь в словах Зеленского о его достижениях
Мир
Грузия разместила самолеты НАТО в аэропорту Тбилиси для эвакуации из Кабула
Мир
Шойгу рассказал о «глубокой работе» против России извне
Общество
Подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени арестовали
Туризм
Росавиация возобновила чартерные рейсы из 49 городов России в Египет
Мир
Токаев поручил создать комиссию по устранению последствий взрывов в Казахстане
Мир
Число жертв взрывов у аэропорта Кабула возросло до 110 человек
Мир
Экс-премьера Италии Берлускони госпитализировали в Милане
Спорт
Дзюдоистка Степанюк завоевала бронзу на Паралимпиаде в Токио

Росавиация возобновила чартерные рейсы из 49 городов России в Египет

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 27 августа оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в РФ разрешил авиакомпаниям возобновить регулярные рейсы в Египет из 49 российских городов, из которых в настоящее время разрешены международные полеты. Об этом сообщается на сайте Росавиации в пятницу, 27 августа.

Авиаперевозчикам разрешат осуществлять один рейс в неделю на каждом маршруте в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. На маршрутах Москва — Хургада и Москва — Шарм-эль-Шейх увеличат количество рейсов — с пяти до 15 рейсов в неделю.

Красный выбор: рейсы в Египет планируют отправлять из 23 городов
Насколько отдых на Красном море может подешеветь с 27 августа

В Росавиацию поступили заявки от 13 российских авиакомпаний, желающих начать полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх на более чем 90 маршрутов.

В соответствии с предоставленным разрешением из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будет летать не только «Россия», но и «Аэрофлот» и S7.

«Аэрофлоту» разрешили совершать семь рейсов в неделю на каждом маршруте. S7 — один раз в неделю летать в Хургаду и два раза в неделю — в Шарм-эль-Шейх.

Авиакомпании «Россия» разрешили увеличить количество рейсов из Москвы: до семи — на маршруте Москва – Хургада и до шести — на маршруте Москва – Шарм-эль-Шейх.

Также разрешено летать из подмосковного аэропорта Жуковский «Уральским авиалиниям» — в Хургаду и Azur Air — в Шарм-эль-Шейх.

«Значительное количество региональных рейсов в курортные города Египта будет выполнять авиакомпания «Северный ветер», которая получила 40 разрешений», — отмечается в сообщении.

Этот перевозчик теперь может совершать рейсы в Египет из Архангельска, Астрахани, Владикавказа, Грозного, Иркутска, Калуги, Саратова, Красноярска, Кемерово, Орска и других городов.

Летать в курортные города Египта с Дальнего Востока позволили авиакомпаниям Azur Air — из Владивостока и Петропавловск-Камчатского — и «Икар» — из Хабаровска.

Полеты в Египет из аэропортов в Воронеже, Краснодаре, Минеральных Водах и Ростове будет осуществлять авиакомпания «Россия». Из Белгорода и Волгограда — «Ямал», из Саратова — Red Wings.

Авиакомпания «Россия» заявилась на полеты из Челябинска, Тюмени, Перми и Новосибирска. «Сибирь» получила разрешения летать на египетские курорты из Казани, Уфы, Самары и Екатеринбурга. Azur Air будет летать из Египта в Махачкалу, Астрахань, Барнаул и Томск.

Расписание, время и даты выполнения полетов нужно уточнять у авиакомпаний.

Накануне в Росавиации заявили, что совместно с другими ведомствами готовят предложения оперштабу об увеличении числа регулярных рейсов из России на курорты Египта и начале чартерного сообщения.

С 9 августа в Хургаду и Шарм-эль-Шейх по пять раз в неделю летала только «Россия». 13 августа оперативный штаб увеличил с 27 августа квоту из Москвы до 15 рейсов в неделю по каждому маршруту. Были открыты полеты на курорты Египта из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте.

26 августа Росавиация согласовала регулярные рейсы на курорты Египта из 41 города России.

Президент России Владимир Путин 8 июля отменил указ от 2015 года о запрете чартерных полетов на курорты Египта. Запрет действовал после авиакатастрофы, произошедшей в ноябре 2015 года. Тогда в небе над Синайским полуостровом взорвался российский самолет, на котором туристы возвращались с отдыха в Шарм-эль-Шейхе в Санкт-Петербург. Погибли все находившиеся на борту 224 человека.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021