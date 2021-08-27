Росавиация возобновила чартерные рейсы из 49 городов России в Египет

С 27 августа оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в РФ разрешил авиакомпаниям возобновить регулярные рейсы в Египет из 49 российских городов, из которых в настоящее время разрешены международные полеты. Об этом сообщается на сайте Росавиации в пятницу, 27 августа.

Авиаперевозчикам разрешат осуществлять один рейс в неделю на каждом маршруте в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. На маршрутах Москва — Хургада и Москва — Шарм-эль-Шейх увеличат количество рейсов — с пяти до 15 рейсов в неделю.

В Росавиацию поступили заявки от 13 российских авиакомпаний, желающих начать полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх на более чем 90 маршрутов.

В соответствии с предоставленным разрешением из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будет летать не только «Россия», но и «Аэрофлот» и S7.

«Аэрофлоту» разрешили совершать семь рейсов в неделю на каждом маршруте. S7 — один раз в неделю летать в Хургаду и два раза в неделю — в Шарм-эль-Шейх.

Авиакомпании «Россия» разрешили увеличить количество рейсов из Москвы: до семи — на маршруте Москва – Хургада и до шести — на маршруте Москва – Шарм-эль-Шейх.

Также разрешено летать из подмосковного аэропорта Жуковский «Уральским авиалиниям» — в Хургаду и Azur Air — в Шарм-эль-Шейх.

«Значительное количество региональных рейсов в курортные города Египта будет выполнять авиакомпания «Северный ветер», которая получила 40 разрешений», — отмечается в сообщении.

Этот перевозчик теперь может совершать рейсы в Египет из Архангельска, Астрахани, Владикавказа, Грозного, Иркутска, Калуги, Саратова, Красноярска, Кемерово, Орска и других городов.

Летать в курортные города Египта с Дальнего Востока позволили авиакомпаниям Azur Air — из Владивостока и Петропавловск-Камчатского — и «Икар» — из Хабаровска.

Полеты в Египет из аэропортов в Воронеже, Краснодаре, Минеральных Водах и Ростове будет осуществлять авиакомпания «Россия». Из Белгорода и Волгограда — «Ямал», из Саратова — Red Wings.

Авиакомпания «Россия» заявилась на полеты из Челябинска, Тюмени, Перми и Новосибирска. «Сибирь» получила разрешения летать на египетские курорты из Казани, Уфы, Самары и Екатеринбурга. Azur Air будет летать из Египта в Махачкалу, Астрахань, Барнаул и Томск.

Расписание, время и даты выполнения полетов нужно уточнять у авиакомпаний.

Накануне в Росавиации заявили, что совместно с другими ведомствами готовят предложения оперштабу об увеличении числа регулярных рейсов из России на курорты Египта и начале чартерного сообщения.

С 9 августа в Хургаду и Шарм-эль-Шейх по пять раз в неделю летала только «Россия». 13 августа оперативный штаб увеличил с 27 августа квоту из Москвы до 15 рейсов в неделю по каждому маршруту. Были открыты полеты на курорты Египта из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте.

26 августа Росавиация согласовала регулярные рейсы на курорты Египта из 41 города России.

Президент России Владимир Путин 8 июля отменил указ от 2015 года о запрете чартерных полетов на курорты Египта. Запрет действовал после авиакатастрофы, произошедшей в ноябре 2015 года. Тогда в небе над Синайским полуостровом взорвался российский самолет, на котором туристы возвращались с отдыха в Шарм-эль-Шейхе в Санкт-Петербург. Погибли все находившиеся на борту 224 человека.