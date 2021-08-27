Суд Норвегии рассмотрит вопрос о досрочном освобождении Брейвика

Норвежский суд рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении Андерса Брейвика, отбывающего наказание за совершение терактов в стране в июле 2011 года. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщила в пятницу газета Verdens gang.

«Прокуратура вынесла решение, что не согласна с условно-досрочным освобождением и что предпосылки для содержания его под стражей до сих пор существуют», — сказал адвокат Брейвика Эйстен Стуррвик.

По словам юриста, это означает, что по вопросу УДО будет созвано судебное заседание, которое может состояться к концу года.

Как напомнила газета, прошение о досрочном освобождении Брейвик подал осенью 2020 года в связи с истечением минимально допустимого срока его пребывания в тюрьме по полученному приговору.

Преступник отбывает наказание за совершение терактов в Норвегии в июле 2011 года. Брейвик взорвал бомбу в правительственном квартале Осло, а затем, переодевшись в полицейского, расстрелял сотрудников и гостей молодежного лагеря Норвежской рабочей партии на острове Утойя. Большинство из 77 его жертв были подростками — самым молодым из них было всего 14 лет. В июле 2018 года погибшим от рук преступника открыли памятник в Осло.

Произошедшее стало самым страшным терактом за всю историю Норвегии. За один день в стране были убиты столько же человек, сколько в среднем становятся жертвами убийств за два года.

Впоследствии Брейвик неоднократно говорил, что организовал нападения ради предотвращения падения норвежской культуры в рамках права на самооборону и борьбы против мультикультурализма.