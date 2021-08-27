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Центробанк попросили увеличить налоговый вычет по ИИС в 2,5 раза

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Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) попросила Банк России увеличить сумму, с которой формируется налоговый вычет по Индивидуальному инвестиционному счету (ИИС) первого типа, с 400 тыс. до 1 млн рублей, если счет не закрыт в течение трех лет. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на копию письма, направленного ассоциацией регулятору в пятницу, 27 августа.

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ИИС — брокерский счет физического лица, действует минимум три года с момента открытия. По инвестсчету первого типа можно вернуть 13% от суммы, внесенной на него в течение прошлого года, но максимум можно вернуть 52 тыс. рублей в год. Для этого нужно платить НДФЛ, иначе возврат делать не из чего. В случае принятия предложения НАУФОР инвесторы смогут получать 130 тыс. рублей вместо 52 тыс. рублей.

Президент ассоциации Алексей Тимофеев считает, что предлагаемое решение простимулирует сохранение средств на ИИС-1 на срок дольше минимального для этого счета срока в три года. Он допустил, что нужно предусмотреть закрытие ИИС-1, если им не воспользовались в течение одного года.

Тимофеев отмечает, что ИИС-1 является одной из самых успешных мер по привлечению розничных инвесторов на фондовый рынок и не конкурирует с трехлетним ИИС-1.

Тем не менее он предложил сделать ИИС первого типа более долгосрочным, чем сегодня, предусмотрев увеличение налогового вычета до всей суммы, вносимой на него, — 1 млн рублей, по прошествии трех лет, стимулируя инвесторов не закрывать после указанного срока, а, наоборот, сохранять такой счет.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что предложенные меры станут дополнительным стимулом вложений в ИИС первого типа.

В июне «Известиям» рассказали в пресс-службе правительства, что кабмин предложил освободить от НДС концессионеров в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в городах с населением до 100 тыс. человек. Инициатива призвана повысить привлекательность вложений в коммунальную сферу и привлечь новых инвесторов в малые города.

Согласно концессионным соглашениям, государство может передавать в руки частных инвесторов на определенный срок объекты социальной инфраструктуры, требующие реконструкции. В дальнейшем расходы инвесторов должны окупаться за счет эксплуатации объектов в целях предоставления услуг в сфере ЖКХ.

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