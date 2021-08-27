Ростуризм введет классификацию отелей по системе «всё включено»

Путешественникам по РФ будет проще подбирать себе гостиницу. Ростуризм планирует ввести к 2022-му классификацию отелей. Правда, сначала механизм будет работать в пилотном режиме, сообщает телеканал «Известия». Планируют установить стандарты для системы «всё включено». Отели, прошедшие классификацию, будут гарантировать набор услуг. Также Ростуризм усилит контроль за гостиничными звездами. Поводом для ужесточения мер стали жалобы туристов на состоянии некоторых отелей, в частности в Анапе. Эксперты считают, что несоответствие услуг заявленному уровню отеля на многих курортах — это системная проблема. Отдельные негативные примеры бросают тень на весь сектор. В Ростуризме сообщили о работе над легализацией гостевых домов. Авторы рассказали, что проект закона находится на финальной стадии согласования.

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