Бывший шеф-повар Белого дома поделился секретами полезного завтрака

Бывший шеф-повар Белого дома Андре Раш, который готовил для американских президентов, поделился секретами полезного и легкого завтрака. Об этом в понедельник, 23 августа сообщил Insider.

Раш отмечает, что завтрак «задает тон настроению и тому, как пройдет новый день». По словам повара, одним из наилучших вариантов для утреннего перекуса являются энергетические смузи, которые иногда могут заменить еду.

Такие «коктейли» можно приготовить из овсянки, киноа, амаранта, жирного йогурта и органического арахисового масла, заявил Раш.

«В таком напитке есть всё что нужно для получения энергии, а также высокое содержание белка», — уточнил повар.

Кроме того, Раш сообщил, что бекон в сочетании с яйцом всмятку также является хорошим выбором в качестве завтрака.

«Бекона беру совсем немного. Выбираю из индейки или обычный. Всё зависит от моего настроения и самочувствия», — подчеркнул повар.

Иногда Раш готовит протеиновые блинчики. Для этого повар использует яичные белки и протеиновый порошок. Такое блюдо, по его мнению, отличный вариант на завтрак.

В июле врач-диетолог Марина Макиша поделилась секретами правильного завтрака, а также назвала основные ошибки, которые допускают люди во время утреннего приема пищи. По словам специалиста, главной и самой распространенной ошибкой во время завтрака является недобор белков и превышение нормы углеводов. Макиша подчеркнула, что первый прием пищи должен быть сбалансированным, хотя многие пренебрегают этим правилом.

Она также разъяснила, что утром в организме человека начинаются катаболические процессы, поэтому в это время он нуждается в белке, поскольку тот помогает запустить работу организма.