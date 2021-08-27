В России предложили обеспечить студентов-очников бесплатным интернетом

Руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил обеспечить студентов-очников бесплатным доступом в интернет. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщили в RT со ссылкой на имеющуюся у них копию письма на имя главы Минцифры Максута Шадаева.

В письме общественный деятель отметил, что интернет нужен студентам для доступа к учебной литературе, онлайн-лекциям и научным статьям, а это значительные и весомые дополнительным знания, просто необходимые для успешной учебы.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности создания специальных бесплатных тарифов на доступ в сеть интернет для студентов и учащихся российских высших и среднеспециальных учебных заведений бюджетных отделений очной формы обучения на весь период получения образования», — отмечается в обращении.

20 августа в пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что иностранные граждане, которые учатся в российских вузах, смогут въехать в страну. Правила для этой категории студентов уже разработаны и будут введены в действие в ближайшее время.

«Мы совместно с МИД и Роспотребнадзором ходатайствовали перед оперативным штабом об открытии границ для студентов из всех иностранных государств. Нас поддержали», — сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.