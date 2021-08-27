Военные РФ раздали в Сирии 2 тонны гумпомощи

Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии в ходе гуманитарной акции выдал на юго-западе Сирии продуктовых наборов на 2 т. Об этом в четверг, 26 августа, сообщили в Минобороны.

«За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарных акции в населенных пунктах Сифтек провинции Алеппо и в городе Деръа, в ходе которых населению выданы продовольственные наборы общим весом 2,2 т», — гласит сообщение.

Акция организована для жителей провинции, которым удалось выйти с подконтрольных боевикам антиправительственных сил территорий. Российские медики провели осмотры и оказали нуждающимся медицинскую помощь.

В среду, 25 августа, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить на странице Министерства обороны в социальных сетях сообщил, что в провинции Идлиб при артобстреле был ранен солдат сирийской армии.