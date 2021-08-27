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Скандал в Театре имени Ермоловой разгорается с новой силой

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Скандал в Театре имени Ермоловой разгорается с новой силой. У «Известий» оказался документ с сайта госзакупок. Согласно техническому заданию, на костюмы для нового спектакля «Леди Макбет» потратят 3 млн рублей. Платья главной героини стоят почти 500 тыс. рублей, сообщает телеканал «Известия». Больше всего возмущены уволенные ранее артисты. Сокращение объяснили сложной экономической ситуацией. Актеры якобы узнали об увольнении из театра через третьих лиц. Адвокаты советуют отстаивать права через суд. Конфликтную ситуацию обсуждают и в других театрах. Артисты считают, что прежде нужно думать о судьбе людей.

«Справедливость? Справедливость есть. Нельзя увольнять одних и брать других. Вот я же, видите... Все эти люди, которых мы сегодня награждали, 35 лет или там 20 лет отработали. А потом... Я могу понять, что кто-то ему не нравится. И он уже кому-то не понравился. Почему же сразу разделились люди на хороших и плохих? И так далее... А куда люди, особенно женщины, проработав 20 лет, даже 15 лет? Ну кто-то там заслуженный, а кто-то нет. За что их? Куда им идти? В подметалы?», — прокомментировал ситуацию художественный руководитель Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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