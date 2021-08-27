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ДТП с электросамокатами стали случаться в три раза чаще

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Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Госавтоинспекции, электросамокаты чаще любых других средств индивидуальной мобильности (СИМ) попадают в аварии. За первые шесть месяцев 2021 года в России произошло 180 ДТП с электросамокатами, в которых погибли пять человек и 188 получили травмы, сказали в ведомстве. Там уточнили, что по сравнению с аналогичным периодом 2020-го в России в три раза выросло число аварий с участием электросамокатов.

Больше всего таких ДТП произошло в Москве, подчеркнули в Госавтоинспекции. По данным МВД, за семь месяцев 2021 года на территории столицы зафиксировано 55 дорожно-транспортных происшествий с участием граждан на электросамокатах. Два человека в результате аварий погибли, 57 получили травмы.

В обществе давно назрел запрос на регулирование двухколесных средств передвижения. Происшествий с СИМ и электросамокатами в частности случается много, но сейчас при разборе ДТП электросамокат приравнивается к пешеходу. Правовой статус СИМ не регламентирован, подчеркнули в Госавтоинспекции. Однако в настоящее время Минтранс разрабатывает проект изменений в ПДД, который уже согласован с МВД, сообщили «Известиям» в министерстве.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

По ненакатанной: электросамокаты стали втрое чаще попадать в ДТП

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