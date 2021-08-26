СКР проанализирует нераскрытые дела по тяжким преступлениям по всей стране

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина изучит нераскрытые дела о тяжких и особо тяжких преступлениях по всей стране. Об этом сообщила журналистам в четверг, 26 августа, официальный представитель СК Светлана Петренко.

Она уточнила, что речь идет о делах, которые относятся к компетенции ведомства.

«Такие деяния представляют высокую общественную опасность, а их раскрытие является одной из приоритетных целей ведомства», — сказала Петренко.

По ее словам, в отдельных регионах длительное нераскрытие таких преступлений бывает связанно с некачественной организацией следственной и криминалистической работы на местах. Также это может происходить из-за отсутствия инициативы, должного взаимодействия с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, игнорированием сведений, поступающих от населения.

Петренко уточнила, что по поручению Бастрыкина в течение недели представят доклад, в котором учтут все уголовные дела, в том числе те, по которым истекли сроки давности. По итогам его изучения центральный аппарат ведомства будет прорабатывать возможные меры, чтобы улучшить организацию работы следственных органов по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений.

16 июля сообщалось о завершении в Пермском крае расследования убийства подростка, совершенного семь лет назад. В преступлении заподозрили 42-летнего дядю несовершеннолетнего. Тогда для выяснения всех обстоятельств случившегося провели девять судебных экспертиз и десять осмотров мест происшествия, допросили более 100 свидетелей. Обвиняемый полностью признал свою вину.