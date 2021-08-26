Бывшего полицейского на Ставрополье приговорили к штрафу за взятку

В Георгиевске суд вынес приговор экс-начальнику следствия МВД, который попался на взятке, сообщили в УСКР по Ставропольскому краю. Сотрудник согласился помочь мужчине, который числился в розыске за мошенничество и незаконное получение кредита. Правоохранитель получил через посредника 1 млн рублей, чтобы фигуранта не арестовывали.

После этого начальник следствия был задержан сотрудниками регионального УФСБ, передает NewsTracker. Суд приговорил обвиняемого к штрафу в размере 1,5 млн рублей.

Ранее в августе Промышленный районный суд Ставрополя избрал меру пресечения двоим сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД России по городу. Их поместили под стражу. Сотрудников МВД подозревают в получении взятки в размере 1 млн рублей от жителя Пензы. За это полицейские не зарегистрировали преступление, связанное с оборотом наркотиков.