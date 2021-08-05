Полицейских в Ставрополе арестовали по подозрению в получении взятки

Промышленный районный суд Ставрополя избрал меру пресечения двоим сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД России по городу. Их поместили под стражу, сообщает следственное управление СКР по региону.

Сотрудников МВД подозревают в получении взятки в 1 млн рублей от жителя Пензы. За это полицейские не зарегистрировали преступление, связанное с оборотом наркотиков. Третий подозреваемый находился в бегах. В настоящее время он задержан, передает NewsTracker.

В начале июля прокуратура Башкирии в судебном порядке потребовала взыскать в доход государства с бывшего замначальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД имущество на 24 млн рублей. Основанием стало возбужденное в отношении экс-сотрудника полиции уголовное дело по фактам получения взяток за выдачу гражданам водительских удостоверений без фактической сдачи ими экзаменов.