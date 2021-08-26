«Одноклассники» запустили конструктор стикеров

В социальной сети «Одноклассники» появилась возможность создавать собственные стикеры. С помощью специального конструктора пользователи смогут легко создать стикеры и мемы, актуальные для конкретной беседы или ситуации, даже без навыков владения фоторедакторами.

«Одноклассники» постоянно развивают новые способы самовыражения и обмена личным контентом пользователей. Ранее ОК запустили возможность загружать свои стикеры с помощью специального чат-бота, теперь с новым конструктором создать свой стикер можно всего за пару кликов. Таким образом пользователи смогут быстро создавать контент для общения с друзьями и близкими даже без навыков дизайнера-художника. Например, можно легко и быстро создать стикеры с общими шутками или любимыми фразами.

Для того, чтобы создать собственный стикер, необходимо при написании нового сообщения нажать на иконку стикеров и перейти в раздел «Конструктор». В открывшемся окне пользователю нужно выбрать понравившийся фон, добавить текст и отправить готовый стикер собеседнику.

В качестве подложки для текста пользователи могут выбрать предустановленные фоны и картинки популярных мемов, среди которых популярный персонаж Гарольд, собака сибу-ину и скульптура, олицетворяющая фразу «рукалицо». Впоследствии ОК планируют пополнять коллекцию фонов изображениями партнеров. Первым фоны представил телеканал «Пятница» из популярных кулинарных шоу «Адская кухня» и «Кондитер».

Создавать стикеры в режиме конструктора можно только в десктопной версии ОК. После отправки они сохраняются в разделе «Последние» и будут доступны для отправки уже в мобильных приложениях на Android и iOS, а также в мобильной версии соцсети.

Стикеры в личных сообщениях и комментариях — один из самых популярных способов общения в ОК: только за 2020 год пользователи отправили более 6 млрд. стикеров и открыток. В апреле 2021 года Одноклассники первыми из социальных сетей запустили стикеры со звуком — новый формат визуального общения в личных сообщениях и комментариях, ранее возможность загружать стикеры появилась у брендов и авторов.