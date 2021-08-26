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Фейерверки запретили проводить в Оренбурге в День города

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Власти Оренбурга запретили проведение фейерверков в День города. Причиной стала чрезвычайная пожароопасность в регионе.

Праздник будут отмечать 28 августа. Еще в июле администрация запланировала закупку салюта на 450 залпов стоимостью почти 200 тыс. рублей. Предполагалось, что фейерверк запустят с двух площадок. В связи с пожарной ситуацией решено отменить запуск фейерверков, сообщает 56orb.ru.

Ограничения затронут как центральную площадь у Дома Советов, так и городские округа.

Пожарные сообщили о локализации крупного возгорания в национальном парке «Бузулукский бор». Огонь охватил площадь около 850 га, что составляет 0,9% территории парка. На неопределенный срок посещение бора запрещено.

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