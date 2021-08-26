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Путин примет участие в пленарном заседании ВЭФ

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Президент России Владимир Путин очно примет участие в работе VI Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом в четверг, 26 августа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Путин примет участие в работе Восточного экономического форума. Он примет участие очно в «пленарке». Это будет «смешанная пленарка», президент будет присутствовать очно, но будет и элемент, связанный с видеоконференцией», — заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, президент получит полную картину вопросов, которые обсуждались на форуме, в ходе участия в «пленарке».

«Сам по себе форум состоит из большого количества панельных дискуссий, в целом рассматривается возможность проведения встречи с модераторами и спикерами сессий ВЭФ с тем, чтобы они рассказали президенту, как они работали и что делали на форуме», — рассказал пресс-секретарь.

Песков отметил, что российский лидер проведет и традиционное совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

«Он делает это каждый раз. Ему будут представлены интерактивные презентации результатов развития Дальнего Востока. Результатов много, действительно, регионы развиваются все более упорядоченно, успешные практики ТОРов», — заключил представитель Кремля.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке со 2 по 4 сентября. Его главная тема — «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». Деловая программа включает в себя четыре тематических блока: «Экономика нового времени: что изменится и что сохранится», «Дальний Восток — новые вызовы и возможности», «Общая ответственность в меняющемся мире» и «Молодежный ВЭФ».

17 августа вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что участие в форуме подтвердила 51 страна.

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