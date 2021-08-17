Трутнев осмотрел «Улицу Дальнего Востока»

Заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев ознакомился с подготовкой Владивостока к проведению VI Восточного экономического форума.

«Участие в форуме подтвердила 51 страна. Приглашения продолжают рассылаться. Прошлый форум стал по числу участников рекордным. Участниками стали 65 стран. Мы сохраняем главный принцип: форум не ради форума, а ради следующего шага развития Дальнего Востока. Мы будем предлагать те меры, которые помогут людям лучше жить на Дальнем Востоке, строить новые предприятия, приводить в порядок города и двигаться вперед», — отметил Юрий Трутнев.

Вице-премьер провел осмотр готовности выставки «Улица Дальнего Востока» и проверил ход строительства павильонов. Экспозиция на набережной бухты Аякс будет открыта 2–7 сентября в рамках ВЭФ с участием всех 11 дальневосточных регионов. На выставке будут представлены уникальные особенности Дальнего Востока, экономический потенциал субъектов ДФО, их туристические возможности и культурные традиции. Регионы познакомят участников и гостей форума с реализованными и перспективными инвестиционными проектами.

«Когда мы вместе с главами регионов задумывали «Улицу Дальнего Востока», то говорили о том, что она должна показывать, за что любят свою землю жители Магадана, Чукотки, Камчатки, Сахалина, Приморья и других территорий. В рамках этой концепции мы и двигаемся», — считает Юрий Трутнев.

Вице-премьер обратил внимание представителей регионов на необходимость формирования постоянных павильонов, которые не будут демонтироваться сразу после завершения форума. «Дальний Восток продолжит развиваться, и форум будет дальше проходить. Важно, чтобы павильоны были сделаны качественно и не пустовали: их можно сдать в аренду предпринимателям, чтобы тут появились магазины с сувенирами или кафе или помещения для досуга студентов», — заметил он.

На набережной Аякс расположатся экспозиции федеральных органов исполнительной власти. Павильон Минспорта России «Спорт — норма жизни» представит достижения нашей сборной на Олимпийских играх в Токио.

Минвостокразвития России представит экспозицию «Дом на гектаре», где будет организована выставка-ярмарка продукции, произведенной участниками программы «Дальневосточный гектар». Здесь же можно будет получить консультации по вопросам безвозмездного получения земли на Дальнем Востоке и в Арктике, ознакомиться с сервисами для участников этого масштабного проекта.

Минпромторг России представит павильон Aurus. Для демонстрации продукции дальневосточных рыбопроизводителей традиционно будет открыт рыбный рынок.

В помещениях Дальневосточного федерального университета идет подготовка к выставочной застройке. В рамках единой мультимедийной экспозиции Минвостокразвития России и АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» будут представлены результаты работы, целью которой является ускоренное развитие Дальневосточного федерального округа, а также новые проекты и программы, социальные инициативы, сервисы для граждан и инвесторов. Многофункциональное зонирование экспозиции позволяет проводить презентации и телемосты, торжественные церемонии подписания соглашений, деловые переговоры.

Внутри здания университета разместятся экспозиции федеральных министерств и ведомства. О своей деятельности расскажут Минпромторг России, Минприроды России, Минобрнауки России, Минтранс России, ФМБА России, Ростуризм, Росрыболовство, Россотрудничество, Росреестр, Роспотребнадзор и другие. Участникам и гостям форума будут представлены достижения и успехи в области развития международной гуманитарной деятельности, отечественной медицины, науки и продукции промышленности, охраны окружающей среды и особо охраняемых природных территорий Дальнего Востока, а также реализации потенциала туризма, гражданской авиации, морского, водного и железнодорожного транспорта.

В тот же день Юрий Трутнев провел осмотр городской инфраструктуры, задействованной для проведения ВЭФ-2021. О подготовке к форуму и перспективах дальнейшего благоустройства Владивостока доложил мэр города Константин Шестаков. По его словам, в настоящее время разрабатывается программа развития дальневосточной столицы до 2026 года. Программа будет представлена на предстоящем форуме. Начата разработка стратегии пространственного развития Владивостока.

Идет благоустройство набережной Амурского залива на участке от СК «Олимпиец» до ул. Батарейной. «Набережная находится в состоянии реконструкции. Мы понимаем, что мелким ремонтом плитки тут не обойдешься, нужны капитальные работы. Разработана концепция развития, проект прошел экспертизу, ведутся обсуждения с потенциальными концессионерами. В планах обустроить здесь прогулочные зоны, детские игровые площадки, создать спортивно-парковую зону, а также организовать места для размещения объектов искусства», — уточнил Константин Шестаков.

«Для подготовки форума выделены значительные средства в рамках дальневосточной «Единой субсидии» — порядка 780 млн. Мы обустраиваем набережные, делаем пирсы возле стадиона, которые много лет находились в разрушенном состоянии, приводим в порядок фасады домов, ремонтируем дороги, строим парковки. Для нас форум — это еще и возможность украсить наш город, привести его в порядок», — рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«Только в счёт программы социально-экономического развития Дальнего Востока, не беря во внимания все остальные направления, которые идут по линии Минтранса, Минздрава и др., в Приморье проинвестировано более 14 млрд рублей федеральных средств. Эти деньги пошли на новые больницы, школы, детские сады, дороги, а здесь, во Владивостоке, – на благоустройство города. Мы будем продолжать эту работу», - подытожил Юрий Трутнев.