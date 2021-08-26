Пушков высмеял оцененную Украиной сумму ущерба из-за Крыма

Киев никогда не получит от Москвы требуемые за Крым $100 млрд. С таким заявлением 26 августа выступил российский сенатор Алексей Пушков, высмеивая заявления украинской стороны о сумме ущерба.

Таким образом парламентарий прокомментировал слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что потери Украины из-за «оккупации» Крыма составляют более $100 млрд. Речь идет о природных ресурсах и промышленности.

«Потолок фантазии украинских политиков исчерпывается магической цифрой в 100 миллиардов: она настолько завораживающая, что ее в их глазах и обосновывать не требуется. <…> И неважно, что этих денег Киев никогда не получит. Важно крикнуть: «Москва нам должна 100 миллиардов!» — написал Пушков в Telegram-канале.

Российский сенатор добавил, что за пределами «мыслительного горизонта» украинских политиков находится вопрос о том, что будет означать для Украины вступление в Евросоюз и НАТО.

Ранее, 11 августа, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что идея правительства Украины о «репарациях» в связи с воссоединением полуострова с РФ «просто смешна».

Он выразил уверенность в том, что Крым и крымчане в период нахождения в составе Украины выступали в качестве объекта безжалостной эксплуатации и ограбления, которые длились на протяжении нескольких лет.

3 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение Крыма в состав Украины является вопросом времени. Он сказал, что украинцы якобы ценят полуостров больше, чем россияне. По мнению Зеленского, для российских граждан Крым и Донбасс — это чужая территория.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.