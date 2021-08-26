В Москве расширили перечень приоритетных отраслей для поддержки бизнеса

Власти Москвы будут помогать большему числу предпринимателей. Расширен список приоритетных отраслей для антикризисной кредитной поддержки. Например, в обновленный перечень вошли досуг, общепит, спорт, культура, просветительство и бытовые услуги. Согласно документу, льготные кредиты можно получить до конца текущего года, сообщает телеканал «Известия». Заемщикам предоставят поддержку в размере до 8% годовых.

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