Ушел из жизни белорусский поэт Алесь Рязанов

Известный белорусский поэт Алесь Рязанов скончался на 74-м году жизни. Об этом в четверг, 26 августа, говорится в сообщении издательства «Технология».

«Умер великий человек, пламенный патриот, гениальный поэт и философ, имя которого уже вписано золотыми буквами в нашу историю. Это колоссальная потеря для Беларуси. Мы еще долго будем усваивать и постигать плоды его творчества. Оставленное им наследие — наше национальное достояние», — говорится на странице издательства в Facebook.

Причины смерти не раскрываются, место прощания с поэтом пока не известно.

Поэт, переводчик, эссеист Рязанов родился 5 декабря 1947 года в деревне Селец неподалеку от Березы. Образование получал в Белорусском государственном университете и Брестском педагогическом институте. Рязанов работал учителем белорусского языка и литературы.

Поэт выпустил несколько сборников своих стихов, множество стихотворных текстов, а также работал как литературный работник и редактор в крупных редакциях.

Являлся лауреатом Государственной премии Белорусской ССР, его называют классиком современной белорусской поэзии. Рязанов известен как приверженец новаторских поэтических форм.