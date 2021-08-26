Телевышку Якутии подсветили цветами флага ЕАО

В Якутии стартовала акция в честь пожарных, военных и добровольцев из 16 российских регионов.

Ее цель — выразить благодарность бойцам Минобороны, МЧС, Рослесхоза и «Авиалесоохраны», специалистам Забайкальского края, Бурятии и Амурской области за помощь при тушении пожаров.

25 августа телевышка в Якутске поочередно окрасилась цветами флага ЕАО — белым, красным, оранжевым, желтым, зеленым, голубым, синим, фиолетовым и белым.

Акция продлится до 6 сентября, пишет ИА EAOMedia.

24 августа президент России Владимир Путин заявил, что в стране нужно кардинально улучшить систему природоохраны от пожаров, а также распределить полномочия на случай ЧС.