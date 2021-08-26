Куомо обвинили в занижении числа смертей от коронавируса в Нью-Йорке

Скандалы вокруг Эндрю Куомо продолжаются даже после отставки. Экс-губернатор Нью-Йорка занижал число погибших от коронавируса, передает телеканал «Известия». Политик сообщал только о смертях в больницах, домах престарелых и учреждениях по уходу за взрослыми. Глава штата получал данные о всех летальных исходах, вызванных COVID-19. Куомо скрывал число умерших дома, в хосписах, в тюрьмах, в интернатах для инвалидов, а также людей с диагнозом, не подтвержденным лабораторным анализом. Данные нового губернатора штата выявили заметное расхождение в цифрах. В результате выяснилось, что Куомо не сообщал о примерно 22% смертей, вызванных COVID-19 в Нью-Йорке.

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