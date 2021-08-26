Девочка из Сирии получила подарки от президента России

Иман Али показывает плюшевого медведя и куклу. А вот игрушечный голубь — символ мира. Подарок девятилетняя девочка из Сирии получила от президента РФ. Ранее ребенок отправил Владимиру Путину письмо и рисунок, сообщает телеканал «Известия». Девочка поблагодарила российских и сирийских солдат за мирное небо. Иман изучает русский язык, хоть пока и не может говорить на нем свободно.

«Я из Сирии, страны мира. Очень приятно познакомиться. Памяти отцов, дедов и старших братьев. Памяти вечно молодых солдат и офицеров Красной армии», — рассказала Иман Али.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.