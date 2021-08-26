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Посол РФ предостерег Британию от захода в Черном море

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Британский флот должен уважать государственные границы России и не вторгаться в ее территориальные воды, сообщает телеканал «Известия». ВМФ Британии должен уважать государственные границы России

«Британский корабль вошел в российские воды без оповещения, которое должно быть сделано как минимум за час, он не соблюдал российские законы и правила, которых был обязан придерживаться в соответствии с Морской конвенцией. Это был не мирный проход, как утверждает правительство Великобритании, это была демонстрация того, что это украинские воды, что совершенно не соответствует действительности», — прокомментировал происшествие в Черном море посол России в Великобритании Андрей Келин.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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