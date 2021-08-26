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Суд в США обязал адвокатов Трампа прослушать курсы юриспруденции

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Девять бывших адвокатов экс-президента США Дональда Трампа, включая Сидни Пауэлл и Лин Вуд, должны прослушать курсы юриспруденции. Такое решение вынес Окружной суд восточного округа штата Мичиган в среду, 25 августа, сообщило агентство Reuters.

Кроме того, стоит вопрос о лишении их лицензий в наказание за попытку оспорить итоги выборов 2020 года.

В письменном решении суда отмечается, что на них как профессиональных юристах лежала обязанность провести первичную проверку состоятельности обвинений в подтасовке итогов президентских выборов прежде, чем преподносить их в форме иска.

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«Этот иск представляет собой исторически беспрецедентное и вопиющее злоупотребление юридическим процессом. Одно дело — выступать в защиту прав, нарушенных в результате якобы сфальсифицированных выборов, и совсем другое — вводить в заблуждение федеральный суд и американский народ», — написала судья Линда Паркер.

Сам иск был отклонен еще в декабре прошлого года, с формулировкой, что он опирается на «спекуляции и предположения».

По решению суда адвокаты Трампа должны оплатить судебные издержки, а также пройти по меньшей мере 12-часовой курс повышения юридической квалификации с упором на такие дисциплины, как «стандарты исковых обращений» и «избирательное право».

Паркер также намерена направить представление в юридические коллегии по месту жительства адвокатов для разбора ситуации и возможного отзыва лицензии или ее приостановки.

9 декабря 2020 года генпрокурор штата Техас Кен Пакстон подал иск в Верховный суд страны с требованием признать недействительными результаты президентских выборов в четырех ключевых штатах: Пенсильвании, Джорджии, Висконсине и Мичигане, где победу одержал демократ Джо Байден.

Позже иск о пересмотре итогов голосования поддержали власти еще 17 штатов США. Кроме того, адвокаты Трампа подали ходатайство в Верховный суд с требованием включить его в иск.

В свою очередь, власти четырех штатов, названных ответчиками в иске, отвергли претензию по проведению голосования и попросили Верховный суд отказать в его удовлетворении.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы.

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