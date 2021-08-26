Группа «Аэрофлот» запустит продажи готовой еды в микромаркетах

Группа «Аэрофлот» начнет продавать готовую еду в микромаркетах (разновидность вендинговых автоматов). В ближайшее время десятки точек в Москве и области откроет дочка авиагруппы и крупнейший российский производитель бортового питания «Аэромар». Ее партнером станет компания по производству микромаркетов Briskly. Об этом «Известиям» рассказал директор по маркетингу «Аэромара» Артем Куликов.

В Briskly подтвердили партнерство. Готовая еда станет продаваться под брендом «Аэромар» и будет рассчитана на сотрудников офисов. Пользователь сможет купить одно блюдо по цене 100 рублей за порцию, либо ланч, который будет включать салат, суп и горячее блюдо, — за 300 рублей.

Решение «Аэромара» выйти в новый для себя канал продаж обусловлено падением спроса на бортовое питание в период пандемии, когда сокращение числа рейсов привело и к снижению объемов продаж, объяснил Артем Куликов.

Инвестиции в один микромаркет составят от 99 тыс. рублей, оценил гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. Эксперт считает, что выход нового игрока на рынок микромаркетов не будет простым из-за высокой конкуренции со стороны других компаний за привлекательные площадки в офисах и бизнес-центрах. Кроме того, уже присутствующие на рынке игроки уже успели зарекомендовать себя: потребители знакомы с товаром, который продается в том числе и в стационарных магазинах компаний. Новому игроку потребуется время для этого.

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Горячее предложение: группа «Аэрофлот» запустит продажи еды в микромаркетах