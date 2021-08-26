Прямой эфир
Мир
Родившуюся на борту ВВС США афганскую девочку назвали в честь позывного
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Новосибирске пострадали семь человек
Происшествия
В Рязани из горящего дома эвакуировали 80 человек
Общество
Свыше 26 тыс. заявок на поиск пропавших людей поступило в «ЛизаАлерт» в 2021 году
Экономика
Группа «Аэрофлот» запустит продажи готовой еды в микромаркетах
Общество
Правительство поддержало штрафы для неаттестованных гидов
Мир
Facebook создаст комиссию по информационной политике в период выборов
Мир
Посол РФ предостерег Лондон от повторения провокаций у берегов Крыма
Общество
Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени задолжал банкам 2 млн рублей

Группа «Аэрофлот» запустит продажи готовой еды в микромаркетах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группа «Аэрофлот» начнет продавать готовую еду в микромаркетах (разновидность вендинговых автоматов). В ближайшее время десятки точек в Москве и области откроет дочка авиагруппы и крупнейший российский производитель бортового питания «Аэромар». Ее партнером станет компания по производству микромаркетов Briskly. Об этом «Известиям» рассказал директор по маркетингу «Аэромара» Артем Куликов.

В Briskly подтвердили партнерство. Готовая еда станет продаваться под брендом «Аэромар» и будет рассчитана на сотрудников офисов. Пользователь сможет купить одно блюдо по цене 100 рублей за порцию, либо ланч, который будет включать салат, суп и горячее блюдо, — за 300 рублей.

Решение «Аэромара» выйти в новый для себя канал продаж обусловлено падением спроса на бортовое питание в период пандемии, когда сокращение числа рейсов привело и к снижению объемов продаж, объяснил Артем Куликов.

Инвестиции в один микромаркет составят от 99 тыс. рублей, оценил гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. Эксперт считает, что выход нового игрока на рынок микромаркетов не будет простым из-за высокой конкуренции со стороны других компаний за привлекательные площадки в офисах и бизнес-центрах. Кроме того, уже присутствующие на рынке игроки уже успели зарекомендовать себя: потребители знакомы с товаром, который продается в том числе и в стационарных магазинах компаний. Новому игроку потребуется время для этого.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Горячее предложение: группа «Аэрофлот» запустит продажи еды в микромаркетах

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021