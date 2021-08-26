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Педиатр дал советы по выбору одежды и обуви для школы

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Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов в четверг, 26 августа, рассказал «РИА Новости», какую одежду и обувь родителям не стоит выбирать для посещения детьми школы.

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Так, не лучшим вариантом будут тесная и жаркая форма из ненатуральных тканей, а также тапочки, балетки и кеды.

«Поскольку ребенок будет проводить в форме по пять, а то и по 10 часов, одежда должна быть максимально комфортной, не тесной, не жаркой. Выбирайте натуральные ткани. Приобретите несколько комплектов и комбинаций одежды, не стоит покупать дорогие вещи. Лучше выбирать форму вместе с ребенком, ведь она должна ему нравиться», — рассказал Османов.

Верхняя одежда должна быть легкой в уходе. Хорошо, если на ней есть ярлычок с указанием имени, фамилии и класса. Следует обязательно снабдить верхнюю одежду светоотражающей нашивкой или наклейкой, например, на плече, если ребенок ходит в школу самостоятельно, особенно в темное время. Ребенка следует приучить складывать шапку, перчатки и шарф в рукав, чтобы не потерять их.

«Сменная обувь в школе является обязательной. Выбирайте легкую и удобную обувь из натуральных материалов, снабженную супинатором. Тапочки, балетки, кеды – не лучший вариант сменной обуви. Для занятий физкультурой оптимальный вариант — кроссовки. Убедитесь, что ребенок умеет правильно завязывать шнурки. В противном случае выберите обувь на липучках во избежание травм. Уличная обувь должна соответствовать сезону, хорошо чиститься, легко сниматься и одеваться», — добавил педиатр.

В среду, 25 августа, Исмаил Османов назвал критерии, которым должны отвечать рюкзак и рабочее место школьника, а также рассказал, какие тетради лучше выбрать.

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