Средний срок кредитования резко вырос в 2021 году

Средняя продолжительность ипотеки значительно увеличилась в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го: для новостроек показатель вырос на два года, до 20,9 лет, а для вторичного жилья – на 2,5 года, до 20 лет, рассказали в пресс-службе Банка России. Причина такой тенденции – увеличение ипотечных ставок и попытка заемщиков снизить ежемесячную нагрузку за счет удлинения ссуды, отметили в регуляторе.

Средние сроки выросли и по другим видам кредитов: по автозаймам – с 3,8 до 4,5 лет, а по необеспеченным потребительским ссудам – с 3,5 до почти 3,9 лет, сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Такое удлинение займов позволяет снизить ежемесячные платежи, однако повышает объем выплат за весь период. Кроме того, необеспеченное кредитование с длинным сроком характерно значительно большим показателем дефолтности, отметили в пресс-службе ЦБ.

Банки из топ-30 подтвердили удлинение займов. Некоторые компании также повышали максимальный срок кредитования для ряда ссуд в 2021 году. Финансовые организации и БКИ ожидают дальнейшего удлинения займов. Подобная тенденция повышает риски дефолта, так как предсказывать платежеспособность на долгий период крайне сложно, отметил аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер.

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Время и деньги: в России резко вырос средний срок кредитов