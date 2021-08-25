Трехэтажный жилой дом обрушился в Испании

Трехэтажный жилой дом обрушился в муниципалитете Пеньискола (провинция Кастельон, автономное сообщество Валенсия) в Испании в среду, 25 августа. По предварительным данным, есть пострадавшие.

По информации газеты El Mundo, под завалами находятся два человека. Портал El Periodico сообщает, что под завалами, предположительно, находятся три человека, одного из них спасателям удалось обнаружить, они пытаются извлечь его на поверхность.

На месте ЧП работают шесть пожарных расчетов, спасатели и кинологи.

Причины обрушения пока неизвестны. По одной из версий, причиной могли послужить идущие в регионе проливные дожди. Отмечается, что во время случившегося в здании почти не было людей.

Кроме того, по данным газеты La Vanguardia, которая ссылается на мэра муниципалитета, также пострадали около 20 строений рядом.

В ночь на 24 июня произошло обрушение 12-этажного жилого здания в американском Серфсайде. Общее число погибших в трагедии составило 98 человек. Причины инцидента устанавливаются.