Волонтеры отремонтируют музей-усадьбу Семенова-Тян-Шанского

Волонтеры решили привести в порядок музей-усадьбу Семенова-Тян-Шанского на границе Липецкой и Рязанской областей. Учреждение культуры станет участником «Том Сойер Феста» — фестиваля восстановления исторической среды силами добровольцев. В рамках фестиваля планируется обновить фасад главного усадебного дома.

Архитектурный комплекс усадьбы Рязанка является родовым имением Петра Семенова-Тян-Шанского, который считается великим русским путешественником, географом и энциклопедистом. Усадьба расположена на берегу реки Ранова, недалеко от села Урусово.

В здании расположена музейная экспозиция. Дом с парком имеют статус объекта культурного наследия регионального значения. Усадебный парк также является памятником природы регионального значения.

В доме не сохранились первоначальная отделка и предметы интерьера. Там выставлена мебель, привезенная в 1997 году из имения Буниных-Кропоткиных в Урусово, пишет GOROD48.

Ранее сообщалось, что к 200-летию Петра Семенова-Тян-Шанского были сформированы новые туристические маршруты. К его юбилею в 2027 году также планируют создать федеральный музей на границе Липецкой и Рязанской областей.