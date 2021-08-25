Прямой эфир
Мир
Авиакомпания в США будет ежемесячно требовать с непривитых сотрудников по $200
Мир
Австрия впервые подняла российский флаг над ведомством канцлера
Мир
США отдадут приоритет эвакуации своих военных из Афганистана
Общество
Россиян с иностранным гражданством примут на госслужбу «в исключительных случаях»
Мир
В Латвии демонтируют памятник советскому генералу Николаю Якунину
Мир
Президент Эстонии призвала сограждан не инвестировать в экономику Украины
Общество
День знаний в российских школах пройдет очно
Спорт
Путин поздравил российских паралимпийцев с золотыми медалями в Токио
Общество
Минпросвещения вдвое ускорило темпы капремонта городских и сельских школ

Волонтеры отремонтируют музей-усадьбу Семенова-Тян-Шанского

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Волонтеры решили привести в порядок музей-усадьбу Семенова-Тян-Шанского на границе Липецкой и Рязанской областей. Учреждение культуры станет участником «Том Сойер Феста» — фестиваля восстановления исторической среды силами добровольцев. В рамках фестиваля планируется обновить фасад главного усадебного дома.

Архитектурный комплекс усадьбы Рязанка является родовым имением Петра Семенова-Тян-Шанского, который считается великим русским путешественником, географом и энциклопедистом. Усадьба расположена на берегу реки Ранова, недалеко от села Урусово.

В здании расположена музейная экспозиция. Дом с парком имеют статус объекта культурного наследия регионального значения. Усадебный парк также является памятником природы регионального значения.

В доме не сохранились первоначальная отделка и предметы интерьера. Там выставлена мебель, привезенная в 1997 году из имения Буниных-Кропоткиных в Урусово, пишет GOROD48.

Ранее сообщалось, что к 200-летию Петра Семенова-Тян-Шанского были сформированы новые туристические маршруты. К его юбилею в 2027 году также планируют создать федеральный музей на границе Липецкой и Рязанской областей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021