Новые туристические маршруты создали к юбилею Семенова-Тян-Шанского

К 200-летию Петра Семенова-Тян-Шанского сформировали новые туристические маршруты. К его юбилею в 2027 году также планируют создать федеральный музей на границе Липецкой и Рязанской областей, передаёт ТАСС.

Три турмаршрута, проходящие по территории усадьбы Семенова-Тян-Шанского и по близлежащим землям: через овраг Зеркалы, с которого в детстве началось увлечение путешественника географией, а также к селу Урусово с Никольским храмом, построенным отцом учёного, с остатками их семейного склепа. Об этом сообщает 62ИНФО. Кроме того, предусмотрено знакомство с усадьбой Буниных-Кропоткиных. Также разработали экологический турмаршрут по территории музея-усадьбы в деревне Рязанка.

Ранее на рязанском туристическом маршруте «Кремлевский» появилась возможность воспользоваться аудиогидом. Он расскажет подробно о самых интересных местах, которые встречаются на пути. Текст составил историк и краевед Игорь Канаев, а озвучила — педагог Детского эколого-биологического центра Эльвира Сидорова. «Кремлевский» маршрут проходит от центрального парка культуры и отдыха до Рязанского кремля.