В книге Пола Маккартни будут опубликованы неизвестные песни The Beatles

Пол Маккартни издаст ранее неизвестные песни The Beatles. Легендарный музыкант готовит к публикации книгу The Lyrics, передает телеканал «Известия». В основе издания — стихи 1960-х из записной книжки Маккартни. В сборник войдут 154 текста, написанных битлом. По заявлению издателя, в частности, в книге будет напечатан текст так и не записанной песни Tell Me Who He Is. Кроме лирики в книгу войдут ранее неизвестные фото и рисунки.

