Доля солнечной энергии от общего объема электричества, выработанного в 27 странах Европейского союза, по данным аналитического центра в области энергетики Ember, в июне-июле 2021 года достигла 10% — это исторический максимум.

Кроме того, в семи странах ЕС доля выработанной электроэнергии, приходящаяся на солнечные батареи, в июне-июле превысила 10%. В список входят Нидерланды (17%), Германия (17%), Испания (16%), Греция (13%) и Италия (13%). И хотя солнечные батареи по-прежнему производят меньше электроэнергии, чем угольные электростанции в Европе, даже в разгар летнего пика, согласно оценкам аналитического центра, ежегодный прирост производства солнечной энергии должен удвоиться, чтобы достичь целей ЕС по выбросам на 2030 год. Но получится ли это, учитывая, что повышение конкурентноспособности и рост затрат на расходные материалы загоняют сегодня рентабельность «зеленых» проектов в угол — большой вопрос.​

Не так давно возобновляемые источники энергии (ВИЭ) могли себе позволить немногие. Из-за того, что стоимость вырабатываемой ветряками и солнечными электростанциями энергии была несопоставимо выше стоимости киловатт-часа, полученного от сжигания ископаемого топлива, в большинстве своем «зеленые»проекты дотировались правительствами государств. Экология отступала на второй план перед экономической нецелесообразностью. Лет десять назад энергия ветра была дороже угля более чем на 20%, а солнца — более, чем на 200%.

Сегодня ситуация в корне поменялась. Экологическая повестка современности привела к тому, что за последние лет десять стоимость энергии от возобновляемых источников упала в несколько раз и сравнялась с традиционной энергетикой.​

К примеру, в 2009 году электроэнергия от фотоэлектрических установок стоила $359 за МВтч, а теперь — на 89% меньше. В 2020 году на долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ), главным образом энергии ветра и солнца, пришлось 82% новых электрогенерирующих мощностей в мире по сравнению с 73% годом ранее. Строительству рекордных объемов мощностей возобновляемой энергетики в прошлом году во многом способствовали инвестиции Китая и США. В частности, более половины новых возобновляемых мощностей было установлено в Китае —136 ГВт. Об этом говорится в отчете Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA).

По данным организации, общий объем генерирующих мощностей на возобновляемых источниках энергии в мире на конец 2020 года составил 2799 ГВт, что на 261 ГВт, или 10,3% больше, чем в 2019 году. На гидроэнергетику пришлось 43% мощностей ВИЭ, еще по 26% пришлось на ветровую и солнечную энергетику.

С одной стороны, сегодня экологически чистая энергия становится все более конкурентоспособной по стоимости без субсидий и дотаций, что меняет правила игры для всего энергетического бизнеса. Технологическая революция привела к повышению эффективности в секторе, а большой объем производства снизил затраты. В индустрии все больше доминируют крупные игроки.​ К примеру, компания BP в прошлом году поставила цель увеличить свои мощности в возобновляемой энергетике к 2050 году до 50 ГВт с менее чем 3 ГВт.​

А с другой стороны, сегодня ВИЭ сами себя загоняют в угол. Ведь повышение конкуренции в возобновляемой энергетике наряду с ростом стоимости расходных материалов приводит к снижению прибыльности проектов в этой сфере.

Согласно данным датской энергетической компании Orsted, в первом квартале текущего года, рентабельность привлеченного капитала компании упала до 7,5% по сравнению с 11% за аналогичный период 2020 года. По результатам анализа компании Vestas, одного из крупнейших в мире производителей ветрогенераторов, доходность проектов в этот же период снизилась до 12,2% с 17,4%. Работающая аналогичном секторе рынка компания Siemens Gamesa по итогам первого квартала 2021 года потеряла $369 млн в связи с увеличением цен на материалы. Даже нефтегазовой компании Equinor ASA, ставшей крупным разработчиком ветроэлектростанций, пришлось снизить прогноз доходности своих проектов ВИЭ до 4%-8% по сравнению с ожидавшимися 6%-10%.

В России электростанции на основе ВИЭ строятся по гарантирующим возврат инвестиций договорам предоставления мощности (ДПМ). По первой программе к 2024 году будет построено около 5,5 ГВт зеленых мощностей. При этом ряд экспертов уже высказывали мнение, что ввод новых мощностей в России приведет к снижению стоимости электроэнергии ВИЭ. В прошлом году цена электроэнергии новых солнечных электростанций в среднем составляла 9,5 руб./кВт ч, ветряных — 6,3 руб./кВт ч, АЭС — 5,1 руб./кВт ч, новых парогазовых установок — 3,6 руб./кВт ч. А к 2030 году цена электроэнергии ветряных электростанций снизится до 5,2 руб./кВт ч, солнечных — до 7,5 руб./кВт ч, тогда как на АЭС вырастет до 7,5 руб./кВт ч, на парогазовых установках — до 5,3 руб./кВт ч.​

В прошлом году Минэнерго решило встать на защиту традиционной генерации, обратившись к вице-премьеру Александру Новаку с предложением вдвое сократить объемы государственной поддержки для возобновляемых источников энергии. В частности, глава министерства Николай Шульгинов направил зампреду правительства письмо с предложением снизить субсидии ВИЭ на 30%, до 305,93 млрд рублей. Это, по мнению чиновника, позволит сдержать рост цен на электроэнергию в рамках инфляции.

В итоге в марте кабмин принял решение урезать объем новой программы поддержки возобновляемых источников на 22%, с 400 млрд до 313 млрд рублей.

Получается, что сегодня сокращение рентабельности проектов ВИЭ ставит под угрозу достижение целей той же Европы по декарбонизации экономики и полный переход на безуглеродное топливо к 2050 году. Вероятно, шествие «зеленых» на какое-то время может затормозиться, из-за отсутствия инвестиций некоторые проекты могут быть отложены, что затруднит достижение климатических целей. А это дает шанс традиционным энергоносителям, тем более такому дешевому и самому экологически чистому из всех органических топлив, как природный газ.​

Автор — журналист, член экспертного совета Института развития ТЭК, руководитель проекта Tekface

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