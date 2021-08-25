Лидер рок-группы «Океан Ельзы» Вакарчук стал отцом

Лидер украинской рок-группы «Океан Ельзы» Святослав Вакарчук стал отцом, у него родился сын. Об этом сообщает в среду, 25 августа, издание «КП в Украине».

«Да, у Святослава родился сын — Иван Святославович Вакарчук. Мальчик назван в честь отца Святослава. Папа и мама Ивана решили не разглашать любую другую информацию», — сообщили представители артиста.

Они также призвали общественность с уважением отнестись к решению родителей и праву на их частную жизнь.

Согласно информации источников издания «Страна.UA», сына Вакарчуку родила 19 августа руководитель продакшн-компании Radioaktive Film Евгения Яцута.

Группа «Океан Ельзы» была создана в 1994 году. Знаменитая песня «Обійми» стала одной из композиций, использовавшихся в российском фильме «Битва за Севастополь» (2015 год).

Лидер группы дважды был народным депутатом Украины. В 2007 году он прошел в парламент от блока партий «Наша Украина — Народная самооборона», но через год добровольно сложил мандат.

В мае 2019 года Вакарчук создал партию «Голос» для участия в парламентских выборах и прошел с ней в Верховную раду. Однако в июне 2020-го он заявил о сложении мандата депутата рады. Свое решение он объяснил тем, что считает свою миссию частично выполненной, так как привел в парламент партию «Голос».