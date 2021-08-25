Товарооборот между Россией и Японией в первом полугодии вырос на 18%

Товарооборот между нашей страной и Японией в первом полугодии вырос в денежном выражении на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Японская ассоциация по торговле с Россией и новыми государствами. Суммарный объем двусторонней торговли составил за шесть месяцев $9,7 млрд, передает телеканал «Известия». Экспорт товаров из России в Японию вырос по сравнению с январем–июнем 2020 года на 9%, почти до $6 млрд. Импорт из Страны восходящего солнца увеличился на 35,4%, до $3,8 млрд. Сильнее всего в первом полугодии выросли поставки в Японию российской нефти (почти на 13%) и сжиженного природного газа (на 10,4%). Самые быстрорастущие статьи доходов от японского экспорта в нашу страну: новые автомобили — плюс 19% к январю–июню 2020 года и подержанные — плюс 38,8%. За прошлый год из-за пандемии товарооборот между Россией и Японией упал почти на четверть, до $16,6 млрд.

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