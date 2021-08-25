Прямой эфир
Общество
День знаний в российских школах пройдет очно
Общество
Путин заявил о необходимости модернизации системы образования в России
Спорт
Российская пловчиха Пикалова завоевала бронзу Паралимпиады в Токио
Спорт
Путин анонсировал проведение в сентябре заседания совета по развитию спорта
Мир
В ФРГ отметили возможность Nord Stream 2 AG оспорить решение суда
Общество
Синоптик предупредил о похолодании в Центральной России
Туризм
Ростуризм объявил о запуске новых чартеров в Татарстан и Тюменскую область
Наука
Космонавты на МКС выйдут в космос около 10 раз для интеграции двух модулей
Спорт
Пловец Николаев выиграл серебро на Паралимпиаде в Токио

Товарооборот между Россией и Японией в первом полугодии вырос на 18%

0
Выделить главное
вкл
выкл

Товарооборот между нашей страной и Японией в первом полугодии вырос в денежном выражении на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Японская ассоциация по торговле с Россией и новыми государствами. Суммарный объем двусторонней торговли составил за шесть месяцев $9,7 млрд, передает телеканал «Известия». Экспорт товаров из России в Японию вырос по сравнению с январем–июнем 2020 года на 9%, почти до $6 млрд. Импорт из Страны восходящего солнца увеличился на 35,4%, до $3,8 млрд. Сильнее всего в первом полугодии выросли поставки в Японию российской нефти (почти на 13%) и сжиженного природного газа (на 10,4%). Самые быстрорастущие статьи доходов от японского экспорта в нашу страну: новые автомобили — плюс 19% к январю–июню 2020 года и подержанные — плюс 38,8%. За прошлый год из-за пандемии товарооборот между Россией и Японией упал почти на четверть, до $16,6 млрд.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021