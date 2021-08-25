Россия поставила в Африку и Казахстан боевые машины «Терминатор»

Россия поставила в одну из стран Африки и Казахстан боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Об этом 25 августа заявил журналистам в ходе форума «Армия-2021» директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

«Это высокозащищенная техника, имеющая достаточно мощные вооружения, приборы управления огнем, маневренная весьма», — отметил он.

По словам Шугаева, техника пользуется заслуженным интересом. Конкретное африканское государство, купившее «Терминатор», он не назвал.

В мае сообщалось, что БМПТ поступят на вооружение в Подмосковье. Первые образцы бронетехники войдут в состав частей 1-й гвардейской танковой армии. Они будут поддерживать новейшие российские танки Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата».

По замыслу разработчиков БМПТ должны следовать за танками и уничтожать опасные для них цели: гранатометчиков, расчеты противотанковых управляемых ракет, бронемашины противника и др. Машины оснащены 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42, пулеметом и четырьмя скоростными управляемыми ракетами «Атака-Т» с дальностью 6 тыс. м.