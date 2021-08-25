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Космонавты на МКС выйдут в космос около 10 раз для интеграции двух модулей
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Космонавты на МКС выйдут в космос около 10 раз для интеграции двух модулей

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Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) до конца 2022 года выйдут в открытый космос около 10 раз для интеграции и дооснащения российских модулей «Наука» и «Причал». Об этом 25 августа рассказал в сети микроблогов Twitter космонавт Олег Новицкий.

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По его словам, после стыковки «Науки» с МКС космонавтам предстоит «огромная работа по дооснащению этого модуля». В частности, среди задач, стоящих перед российским экипажем МКС, — подключение кабелей системы электропитания и сети Ethernet, инициализация европейского роботизированного манипулятора ERA, установка системы крепления крупногабаритных объектов для научной аппаратуры, добавил космонавт Петр Дубров.

Модуль «Наука» пристыковался к МКС 29 июля. Новицкий сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами о незапланированно включившихся двигателях модуля. Вскоре космонавтам удалось их отключить.

Для устранения потери ориентации МКС пришлось включить двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17», пристыкованного к модулю «Поиск».

«Причал» прибудет к МКС в конце ноября. Модуль имеет пять портов для приема космических кораблей, а также модулей.

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