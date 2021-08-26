На встрече с представителями партии «Единая Россия» 22 августа президент РФ Владимир Путин заявил: ситуация в Афганистане имеет к российской безопасности прямое отношение. По его мнению, Москва не должна допустить, чтобы под видом беженцев из республики в Россию проникали боевики. Президент раскритиковал подход к этой проблеме США и их союзников — метод, при котором афганских беженцев размещают в республиках Центральной Азии (ЦА) до предоставления им виз на Западе, Владимир Путин назвал «унизительным».

Что представляют собой эти афганские беженцы? Сейчас через аэропорт Кабула срочно пытаются покинуть страну те граждане Исламской Республики Афганистан (ИРА), кто тесно сотрудничал с американцами и их союзниками (причем не только по линии Пентагона, но и ЦРУ). Они обоснованно беспокоятся за свою жизнь, опасаясь мести со стороны движения «Талибан» (запрещено в РФ). Таких «афганцев» не хотят видеть ни в России, ни в странах ЦА. При этом для массового исхода беженцев из ИРА сегодня нет ни возможности, ни оснований: США и проамериканский режим Ашрафа Гани настолько быстро «сдавали» страну талибам, что даже не вели бои за провинциальные центры, и в итоге сейчас погранпереходы находятся под полным контролем «Талибана». Покинуть страну в таком режиме весьма затруднительно.

В этих условиях лидер антиталибского сопротивления в провинции Панджшер Ахмад Масуд-младший выразил надежду на мирные переговоры с талибами. Если же наладить диалог не удастся, то, по его словам, он готов к борьбе — для этого ему нужна помощь международного сообщества. По информации западных стран, такая поддержка уже идет из Таджикистана — вертолеты сил антиталибского сопротивления доставили в Панджшер столь необходимые оружие, боеприпасы и военное имущество. Если им удастся выстоять и сформировать «Северный альянс — 2» (первый такой союз возглавлял отец Ахмада Масуда-младшего — афганский полевой командир Ахмад Шах Масуд. В борьбе сначала с просоветским режимом, а потом с талибами он объединил таджиков, пуштунов, узбеков, хазарейцев и другие этнические общности), то в ИРА может начаться гражданская война с последующим исходом беженцев в страны ЦА. Для России этот сценарий нежелателен.

Чтобы разобраться с негативными последствиями прихода талибов к власти, 20 августа в Москве Владимир Путин обсудил афганскую проблему с канцлером Германии Ангелой Меркель. Эту же тему он затронул 21 августа с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и во время телефонного разговора с французским и турецким лидерами Эммануэлем Макроном и Реджепом Эрдоганом.

С учетом столь пристального внимания мирового сообщества к судьбе Афганистана на первый план выходит вопрос, получит ли движение «Талибан» международное признание и будет ли оно исключено из списков террористических организаций. Полагаю, это невозможно, поскольку значительная часть этой группировки по-прежнему остается очень радикальной (яркий пример — запрещенная в России «сеть Хаккани», которая в союзе с талибами боролась против правительственных сил и войск США и НАТО). И хотя к власти в Кабуле пришло умеренное крыло движения «Талибан», оно не полностью контролирует ситуацию в афганских провинциях. Это подтверждает решение некоторых стран сократить свое дипломатическое присутствие в некоторых частях страны: так, Россия, Турция и Иран закрыли свои генконсульства в Мазари-Шарифе, вместе с тем иранское консульское представительство продолжает работать в Герате — это весьма показательно, потому что оба провинциальных центра находятся под контролем талибов.

Более того, существует опасность радикализации талибского руководства, а также риск того, что они будут активнее работать с такими террористическими организациями, как, например, «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ), — по некоторым данным, военный инструктаж в вооруженных формированиях талибов проводили в том числе и представители ИГ. Недавно «Талибан» заявил, что иностранное присутствие после 31 августа они будут расценивать как «продолжение оккупации». У американцев это еще один повод для беспокойства — вполне возможно, что с одобрения талибов боевики того же ИГ не только будут препятствовать транзиту афганских беженцев в аэропорт Кабула, но и окажут силовое давление на американских военнослужащих.

В России, как и во многих других странах, заинтересованы в этом, чтобы сохранить умеренных талибов у власти в ИРА. Поэтому, с моей точки зрения, было бы целесообразным исключить из террористических списков именно политическое руководство «Талибана». В первую очередь, это должно произойти по линии Совета Безопасности ООН, а уже затем на уровнях отдельных государств — в том числе и в РФ. Речь следует вести не о международном признании талибов, а лишь об исключении из террористических списков отдельных представителей его политического руководства. По каждому из них нужно вести свое досье, чтобы можно было оперативно вносить коррективы в террористические базы соответствующих структур СБ ООН, ОДКБ, ШОС, СНГ и других профильных международных организаций.

Эта схема нужна по нескольким причинам: во-первых, она позволит возобновить Московский формат консультаций по Афганистану; а во-вторых, поможет смягчить те вызовы, которые исходят из Афганистана в сторону России и стран ЦА, и не допустить распада этой республики.

Автор — заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ

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