Повзрослевший ребенок с обложки альбома Nirvana подает в суд на группу

Снявшийся ребенком для обложки культового альбома группы Nirvana Спенсер Элден подает в суд на оставшихся в живых участников коллектива. Он убежден, что снимок стал причиной психологической травмы. Мужчина заявил о потере способности зарабатывать. Кроме того, Элден считает себя жертвой сексуальной эксплуатации. Также он заявил, что обложка нарушает федеральный закон США, передает телеканал «Известия». Мужчина требует не менее $150 тыс. за нанесенный ущерб. Вышедший в 1991 году альбом Nevermind стал одним из самых продаваемых в истории. Запись приобрели более 30 млн слушателей.

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